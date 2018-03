Omicidio-suicidio, i funerali di Tiziana Capasso e della madre Nunzia

La madre 80enne è morta, scaraventata giù dalle scale della loro abitazione. Mugnano ha salutato ieri Tiziana Capasso, la 47enne che avrebbe lo scorso lunedì ucciso l'anziana Nunzia Marciano per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone di casa.

I funerali di Tiziana si sono tenuti presso la chiesa del Beato Nunzio Sulprizio, mentre quelli di Nunzia Marciano si sono tenuti oggi.

Sul corpo dell'80enne era stato disposto l'esame autoptico. Numerose le piste su cui si indaga, ma l'ipotesi dell'omicidio-suicidio resta la più accreditata. Per i familiari, la 47enne non sarebbe imputabile, in quanto affetta da disturbi psichici. Sarà la Procura a valutare la vicenda.