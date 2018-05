Funerali Teresa, la 28enne si sarebbe dovuta sposare questa estate

Si sono tenuti ieri i funerali di Teresa Trematerra, la 28enne di Torre del Greco morta in seguito ad un incidente stradale.

La chiesa del Carmine, dove sono stati celebrati, era gremita: una piazza piena di palloncini bianchi l'ha salutata per l'ultima volta. Lo stesso bianco dell'abito da sposa che avrebbe dovuto indossare la prossima estate, per celebrare le sue nozze.

Descritta come una ragazza solare, è stata ricordata dal parroco come una "donna che amava la vita. Questa tragedia ci squarcia il cuore ma è in questi momenti che la fede ci viene in soccorso”. Era impiegata in un negozio in Puglia. I colleghi le hanno fatto una deica, tra le più apprezzate.

Proseguono intanto le indagini per capire con precisione cosa è avvenuto, e si attende l'esito dell'autopsia. Rilievi saranno effettuati anche sul veicolo sul quale era a bordo la 28enne per capire se possa essersi trattato di guasto meccanico.