Tutto pronto per il funerale, ma c'è un imprevisto: manca la tomba

Brutta sorpresa per i parenti di una donna di 58 anni. Giunti al cimitero di Soccavo, dopo le esequie, sono stati informati che non era possibile effettuare la sepoltura, visto che la fossa non era disponibile. La salma, come scrive Repubblica, è stata trasportata nel cimitero di Poggioreale per essere collocata in una cella frigorifero.

I familiari della donna, nonostante avessero pagato le somme richieste, non hanno ottenuto la sepoltura concordata, in quanto i seppellitori non erano presenti e i custodi del cimitero hanno bloccato la procedura, visto che non c'erano altri posti disponibili.

Sul posto sono giunti i carabinieri, allertati dai familiari della 58enne, che hanno ascoltato i responsabili della struttura, ma non è stato possibile trovare una soluzione per il momento.