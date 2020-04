"Funerali" sindaco Saviano, la condanna di De Luca e del Prefetto

È polemica su quanto avvenuto a Saviano, dove per la morte del sindaco Carmine Sommese si è generato un assembramento di oltre 200 persone. Durissimo il commento del governatore Vincenzo De Luca. "Ho già avuto uno scambio di opinioni con il Prefetto sulla vicenda di Saviano", sono le parole del governatore. "Sono state violate evidentemente e in maniera grave, disposizioni di legge. E abbiamo condiviso la valutazione sulla gravità della violazione di norme. La Prefettura di Napoli ha già posto in essere con l’impegno dell’Arma dei carabinieri, tutte le necessarie misure di verifica e di sanzione".

Anche Marco Valentini, il Prefetto di Napoli, ha inviato una nota al vicesindaco di Saviano Carmine Addeo. Valentini sottolinea le "numerose e reiterate violazioni delle disposizioni vigenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19". Queste infatti "vietano, tra l’altro, ogni forma di assembramento, sospendono le manifestazioni organizzate di qualsiasi natura, nonché le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri".

"Viceversa, come appare dalle immagini e come confermato dalla locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri, si è verificata una commemorazione organizzata dello scomparso Sindaco Sommese, alla presenza di appartenenti alla polizia municipale e di volontari di Protezione civile, con la predisposizione di transenne e altri dispositivi per il contenimento delle persone, in un contesto di inammissibile affollamento nella pubblica strada".

Il Prefetto ha sottolineato come "molto grave l’accaduto", anche vista la "presenza del Vice Sindaco con la fascia tricolore, mentre, in un frangente così eccezionale come quello dell’epidemia in atto, migliaia di cittadini italiani, in queste settimane, non hanno potuto celebrare i funerali dei propri cari per non generare, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, una situazione di pericolo per la salute pubblica". Sulla vicenda indagano anche i carabinieri.

(video dalla pagina Facebook di Francesco Emilio Borrelli)

La ricostruzione del comando provinciale dei carabinieri

Sulla vicenda il comando provinciale dei carabinieri ha puntualizzato diversi aspetti. Innanzitutto, erano state predisposte sette pattuglie per controllare le vie d'accesso al cimitero cittadino: il timore – visto l'affetto della città per lo scomparso sindaco – è che proprio lì potessero generarsi assembramenti.

È andata però diversamente. Una volta giunti nella cittadina, i conducenti del carro funebre hanno chiesto al comandante della locale stazione dei carabinieri di scortarli nel caso qualcuno volesse avvicinarsi all'auto. Una volta arrivati in centro, comandante e addetti delle pompe funebri hanno trovato un vero e proprio assedio, con oltre duecento persone ad aspettare il passaggio della salma. È a quel punto che il comandante ha chiesto alle sette pattuglie di lasciare le vie d'accesso al cimitero e raggiungerlo in centro, ma al loro arrivo la folla si era già dispersa.

"Tutti i responsabili di quanto accaduto – è ciò che il comando provinciale dell'Arma ha sottolineato – saranno denunciati". Per risalire ai presenti, verrà anche utilizzato materiale video e fotografico.

L'appello inascoltato della moglie di Sommese

Anche la moglie del sindaco si era espressa contro eventuali cerimonie. "Abbiamo percepito il vostro affetto, non scendete dalle abitazioni", le sue parole. Ben altro quello che è invece avvenuto: palloncini, musica ed estrema commozione al passaggio del carro funebre. Un lungo applauso ha infine accompagnato il momento in cui il vicesindaco di Saviano si è tolto la fascia tricolore per farla indossare alla donna.

