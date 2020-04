Coronavirus, Saviano blindata: auto impatta sul new jersey

E' polemica sulla decisione del Governatore della Regione Vincenzo De Luca di chiudere il comune di Saviano, divenuto zona rossa dopo la celebrazione dei funerali dell'amato sindaco Carmine Sommese, che ha visto scendere in strada circa 200 persone. Nonostante l'appello della moglie del sindaco Sommese - morto in seguito al contagio da Coronavirus - una folla ha invaso le strade del paese, applaudendo, lanciando palloncini e commuovendosi per il passaggio del carro funebre.

Ieri sono state montate le barriere new jersey per chiudere le vie d'accesso al paese. Come riportato dal Fatto Vesuviano, però, le barriere hanno immediatamente causato un incidente. Un'automobile ha infatti impattato contro uno dei new jersey. Il conducente è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza ma non sarebbe in gravi condizioni.

Il sindaco Carmine Sommese è deceduto dopo aver contratto il Coronavirus nel mese di marzo. Su facebook il suo ultimo appello rivolto ai suoi concittadini. Ha lasciato moglie e tre figlie. Era uno stimato medico, era stato anche consigliere regionale nella giunta di centro destra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.