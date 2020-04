Saviano, altri tre contagiati nel comune dove la folla commossa si riversò in strada

Nuovi contagi da Coronavirus a Saviano, il comune nel napoletano reso noto a livello nazionale perché, dopo il decesso del sindaco Carmine Sommese (avvenuto in seguito a complicazioni derivanti dal contagio da Covid-19), molti cittadini erano scesi in strada per celebrare le esequie, contravvenendo alle disposizioni governative e anche alle raccomandazioni della famiglie.

’Asl Napoli 3 Sud ci ha comunicato la positività di ulteriori tre cittadini, oltre un quarto riscontrato positivo qualche giorno fa. Pur nel rispetto della norma sulla privacy che vieta la diffusione di nomi o elementi utili all’identificazione, volevo però rimettervi qualche informazione utile a tranquillizzarvi ed eliminare qualsiasi preoccupazione». Lo afferma il vicesindaco di Saviano, Carmine Addeo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In due casi si tratterebbe di ultrasettantenni già colpiti da pregresse patologie, già in isolamento con vigilanza da 15 giorni, spiega il vicesindaco Addeo.