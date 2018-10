Ucciso con una coltellata al cuore, in migliaia ai funerali di Lello Perinelli

In migliaia hanno tributato l'ultimo saluto, nella chiesa di Sant'Alfonso e San Gerardo di via Janfolla a Miano, a Lello Perinelli, il 21enne accoltellato al petto ed ucciso sabato sera dopo una lite con un vicino di casa.

Grande la commozione di amici e parenti del calciatore che vantava esperienze nel Gragnano e nella Turris, che aveva lasciato in estate.

"Giustizia per Lello", è la scritta che campeggia sulle magliette ricordo in memoria di Perinelli, sulle quali ci sono varie foto del 21enne.

Lacrime mute, abbracci. Decine le corone e i cuscini di fiori bianchi come gli striscioni sulla strada e a ridosso della chiesa. Per l'ultimo saluto, sono stati preparati palloncini bianchi e celesti. Il rosario, recitato a voce sommessa, ha scandito il tempo fin dall'inizio della messa. Malore per la nonna di Lello, portata fuori mentre urlava: "Dovevo morire io, non è giusto". La donna è stata soccorsa dal 118.

PARROCO

"Basta con il clima di violenza, nel quartiere e a Napoli prevalgano gli esempi positivi come quello di Raffaele Perinelli, il 21enne, estraneo a ogni forma di criminalità. La sua coppa Raffaele l'ha vinta con l'esempio. Non deludiamo, vinciamo anche noi la nostra coppa. Chiediamo giustizia", sono le parole di don Salvatore Cinque durante l'omelia.

ARRESTO

E' stato intanto convalidato nei giorni scorsi l'arresto del suo assassino, Alfredo Galasso, che resterà in carcere. Dopo poche ore dall'omicidio il 31enne confessò il delitto raccontando la sua versione dei fatti. Una vendetta consumata dopo una settimana che ha distrutto la vita di un 21enne e quella della sua famiglia, così come lo stesso killer ammise. Strazianti le parole della madre e della sorella subito dopo il delitto. Entrambe hanno chiesto giustizia ai magistrati. "Non perdono l'assassino e voglio l'ergastolo", le parole della madre di Lello, nell'intervista rilasciata ai microfoni di NapoliToday.