Poliziotto napoletano ucciso a Trieste, i funerali a Lago Patria

A Lago Patria è il giorno dei funerali dell'agente scelto di Polizia Pierluigi Rotta, ucciso insieme al collega Matteo Demenego nella strage della Questura di Trieste. L'ultimo saluto per il poliziotto napoletano presso la Parrocchia della Sacra Famiglia in via Signorelle.

Commozione all'arrivo della bara, avvolta nella bandiera tricolore, accolta dagli applausi dei presenti e dai picchetti d'onore della Polizia di Stato e dei corpi militari. Il silenzio in chiesa è stato rotto dal pianto della madre dell'agente. Ad officiare la celebrazione i vescovi di Aversa e Pozzuoli.

Presenti, tra gli altri, il vice-capo della Polizia Antonio De Iesu, il Questore di Napoli Alessandro Giuliano, il Prefetto di Napoli Carmela Pagano e il consigliere regionale Giovanni Chianese in rappresentanza dell'intero Consiglio Regionale della Campania.

Giornata di lutto cittadino a Giugliano, dove il Comune partecipa alle esequie con una rappresentanza ufficiale, con la presenza del Gonfalone e degli agenti della Polizia Municipale in alta uniforme.