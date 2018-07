Morto nello schianto tra Tir sull'A1, i funerali di Pietro Maria

Una chiesa gremita ha salutato per l'ultima volta, ieri a Torre del Greco, il 52enne Pietro Maria, autotrasportatore morto la notte tra sabato e domenica in seguito ad un tamponamento sull'A1.

Le esequie si sono tenute nella chiesa di Santa Maria del Carmine. Stava viaggiando in direzione Napoli, sul suo Tir, quando tra Caianello e Capua si è verificata la tragedia. Il suo camion è stato tamponato da due mezzi pesanti: i veicoli sono stati avvolti dalle fiamme quasi subito. Mentre gli altri due conducenti sono riusciti a scappare, per il torrese non c'è stato scampo.

Noto in città per un banco di ortofrutta che teneva in piazza nel mercato rionale, era soprannominato "Pietro 'o calabrese". È stato ricordato come un uomo gentile e buono, attento a famiglia e lavoro.