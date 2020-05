Pasquale Apicella, l'8 maggio i funerali. Borrelli: "Rinnoviamo l’invito ad aderire al funerale virtuale"

Si terranno venerdì 8 maggio i funerali di Pasquale Apicella, l'agente scelto morto a Napoli il 27 aprile scorso nel tentativo di fermare una banda di rapinatori. A renderlo noto è il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

"Abbiamo appena saputo dal sindacato di Polizia che si terranno il prossimo 8 maggio i funerali di Pasquale Apicella, il poliziotto rimasto ucciso a Napoli nel tentativo di fermare una banda di rapinatori senza scrupoli che poco prima aveva assaltato un bancomat. Rinnoviamo a tutti l’invito ad aderire al funerale virtuale e a evitare assembramenti che mortificherebbero il suo sacrificio. Considerata l’impossibilità di rendere il dovuto omaggio all’agente, visto il limite di 15 persone fissato nelle misure di prevenzione dell’emergenza Covid-19, abbiamo chiesto alle tantissime persone rimaste addolorate per la tragica scomparsa di testimoniare la vicinanza alla sua famiglia condividendo sui profili social la sua foto in alta uniforme. Lo riteniamo il modo migliore per ricordare un valoroso uomo delle forze dell’ordine caduto in servizio e per stringerci attorno ai suoi familiari e ai suoi colleghi”, le parole di Borrelli.

“Io e Gianni Simioli vogliamo ricordare a tutti che è ancora attivo il conto corrente aperto in favore della moglie di Pasquale, Giuliana Ghidotti Apicella, e dei suoi figli. Chiunque volesse contribuire può effettuare il versamento alle seguenti coordinate bancarie: IBAN CONTO CORRENTE APERTO A FAVORE FAMIGLIA DI APICELLA PASQUALE DECEDUTO IN SERVIZIO IN DATA 27.04.2020 IT43C0310439950000000823930 Benef. Giuliana Ghidotti Apicella (moglie)”, conclude il consigliere regionale.