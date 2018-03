Funerali di Luigi Necco, un'assenza importante: "Dov'era la SSC Napoli?"

Particolarmente toccanti sono stati i funerali del giornalista napoletano Luigi Necco. Le esequie hanno visto la partecipazione di istituzioni, sportivi, mondo del giornalismo. Presente anche il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che sottolinea però un'assenza: "Purtroppo spiccava l'assenza di rappresentanti del Calcio Napoli", ha detto il consigliere regionale dei Verdi. "L'assenza di calciatori e dirigenti del Napoli è stata notata e, alla fine della cerimonia in Chiesa, ci sono state le contestazioni di tanti tifosi presenti, che hanno voluto omaggiare Luigi Necco mettendo sulla sua bara una sciarpa del Napoli. Non ci si spiega questa assenza: Necco ha raccontato in modo indimenticabile gli anni d'oro del Napoli".