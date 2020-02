Tragedia via Aniello Falcone, il 19enne è morto cadendo di spalle

Si terranno nel pomeriggio nella chiesa di San Vincenzo Pallotti, in via Manzoni, i funerali di Guglielmo Celestino, il 19enne che ha perso la vita venerdì scorso dopo essere caduto nel vuoto da un muretto di via Aniello Falcone. Si attende una grande partecipazione di giovani, visto che Guglielmo era molto amato e conosciuto nel quartiere.

Autopsia

Secondo le prime indiscrezioni sull’autopsia effettuata sul corpo del ragazzo, Guglielmo Celestino sarebbe caduto di spalle e cresce dunque l'ipotesi che possa essere stato vittima di un tragico incidente, dopo una serata trascorsa nei baretti di via Aniello Falcone. Probabilmente potrebbe aver perso l'equilibrio mentre era seduto sulla balaustra per la stanchezza.

Fiaccolata

E' in programma questa sera, alle ore 21.30, in via Aniello Falcone, una fiaccolata in memoria del 19enne, organizzata dai componenti del Comitato di vivibilità cittadina e dai residenti, che illumineranno la strada accendendo decine di candele.