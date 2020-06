San Giorgio a Cremano, grande commozione per l'ultimo saluto a Mattia

Grande commozione a San Giorgio a Cremano per l'ultimo saluto a Mattia, il piccolo calciatore di 11 anni morto dopo essere stato colpito da un infarto.

L'Asd San Giorgio 1926, la squadra di Mattia, ha pubblicato un video ed un commovente post sui social per l'ultimo saluto alla giovanissima promessa: "L'ultimo saluto a Mattia dai suoi compagni di squadra e di tutta San Giorgio a Cremano. Ringraziamo tutti i presenti per il comportamento esemplare mantenuto nonostante il grande numero di persone ed il momento storico particolare, i rappresentanti delle altre società uniti dallo stesso dolore che si può provare per la perdita di un allievo, di un figlio. Sarai sempre nei nostri cuori Mattia, mai ti dimenticheremo".