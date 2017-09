Solfatara, oggi i funerali della famiglia Carrer: il messaggio di Figliolia

Sono ritornate ieri in Veneto le salme di Massimiliano Carrer, della moglie Tiziana e del figlio Lorenzo, morti nella tragedia della Solfatara. Oggi è il giorno dei funerali.

La cerimonia si terrà a Fossalta di Piave, in una giornata per la quale entrambi i sindaci – di Meolo e di Fossalta – hanno proclamato il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta e attività lavorative sospese negli uffici pubblici. I commercianti di Fossalta hanno annunciato la chiusura dei negozi nell'orario di svolgimento della cerimonia.

Sul posto si è recato anche il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. "Sono in Veneto per i funerali di Tiziana, Lorenzo e Massimiliano Carrer – ha scritto su Facebook – La nostra città si stringe alle loro famiglie e alle comunità di Meolo e Fossalta di Piave, nel giorno dell'ultimo saluto".

Aperto ancora il conto corrente a nome di Alessio Carrer, il piccolo di 8 anni unico sopravvissuto alla tragedia, per chi volesse versare un contributo a suo favore. Questi i dati: Iban - IT20P0306936170100000002634, Swift – BCITITMMXXX.