Addio Mario, l'ultimo saluto al 17enne morto durante un allenamento in piscina

È il giorno dell'ultimo saluto a Mario Riccio, il nuotatore 17enne di Casalnuovo morto giovedì scorso a Caivano durante un allenamento in piscina. Le esequie, molto partecipate, si sono tenute alle 10 nella chiesa di San Giacomo Apostolo in Corso Umberto 425.

L'esame autoptico sulla salma ha rivelato che il decesso è avvenuto per cause naturali: il ragazzo non soffriva di nessuna patologia cardiaca. Il suo cuore si è fermato all'improvviso, una tragica fatalità.

Intanto le giocatrici della squadra di pallanuoto femminile dell’Acquachiara, società per la quale il 17enne era tesserato, hanno dedicato a lui la vittoria ottenuta in campionato contro Torre del Grifo.