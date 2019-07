Funerali del carabiniere, il sindaco ai cronisti americani: "Non strumentalizzate"

Numerosi i cronisti americani presenti a Somma Vesuviana per i funerali di Mario Cerciello Rega, il Vice Brigadiere napoletano ucciso a Roma. La vicenda dell'omicidio sta avendo enorme clamore mediatico negli Stati Uniti. A rivolgersi ai giornalisti è stato il sindaco di Somma, Salvatore Di Sarno: "Non strumentalizzate la vicenda", ha chiesto Di Sarno ai cronisti americani. "Non cercate cavilli per evitare che la nostra giustizia faccia il suo corso". Il viale che porta alla chiesa Santa Croce, dove si svolgeranno i funerali, è gremito di persone, cittadini e conoscenti giunti per porgere l'estremo saluto a Mario Cerciello Rega.