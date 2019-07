Carabiniere ucciso, Di Maio: "Spero nell'ergastolo degli assassini"

"Spero che ai colpevoli venga applicata la pena massima dell'ergastolo": così il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato le indagini sull'omicidio di Mario Cerciello Rega, 35enne Vice Brigadiere napoletano ucciso a Roma, presumibilmente da un turista americano che cercava di arrestare per tentata estorsione. Di Maio, oggi a Napoli, parteciperà anche ai funerali di Cerciello Rega a Somma Vesuviana. Il vice premier ha ribadito che "bisogna superare le polemiche sulla foto che ritrae uno dei turisti bendato" per concentrarsi sulla vittima e sul dolore per l'omicidio di un giovane carabiniere.