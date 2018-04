Funerali di Luigi, morto di meningite: niente fiori ma fondi alla scuola

Quando verranno celebrati i funerali, ha chiesto che non vengano portati fiori ma vengano donati fondi alla scuola che frequentava il figlio. La richiesta è della madre di Luigi Passaro, il 16enne ucciso due giorni fa da una meningite fulminante. La donna ha chiesto che i soldi che sarebbero stati spesi vadano alla scuola San Rocco di Marano, frequentata dalla giovane vittima.

Pochi giorni fa la stessa scuola aveva subito un furto di computer ed altre attrezzature per un danno di circa 25mila euro. Per far fronte a queste spese è arrivata la richiesta della donna, autrice di un gesto di grande valore. Non è stata ancora decisa la data dei funerali. Per farlo bisognerà attendere che la salma venga liberata dalla procura dopo l'autopsia.