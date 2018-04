Luigi De Filippo, funerali a Roma per il figlio di Peppino

Si tengono oggi, a partire dalle 11.30 alla Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma, i funerali di Luigi De Filippo, ultimo esponente della dinastia napoletana di attori morto il 31 marzo scorso all'età di 87 anni.

La camera ardente era stata allestita nel teatro Parioli di Roma intitolato a suo padre. Accanto alla bara un cavalletto con il volto del figlio di Peppino sorridente, lì vicino il gonfalone del Comune di Napoli. Sulla bara, la coppola scura che indossava in scena per Natale in casa Cupiello.

A rendergli omaggio sono stati in tantissimi. Attore, regista, commediografo, Luigi De Filippo ha segnato un'epoca del teatro napoletano. Tra gli accorsi a salutarlo Marisa Laurito, Giovanna Ralli, Enrico Montesano, Tato Russo, Michele Mirabella, Pino Strabioli, Giancarlo Magalli, Maurizio Micheli, e i tantissimi attori che hanno fatto parte della sua compagnia.