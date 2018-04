Ultimo saluto a Luigi De Filippo, folla ai suoi funerali

Si sono tenuti a Roma, presso la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, i funerali di Luigi De Filippo, morto sabato scorso all'età di 87 anni.

A salutare per l'ultima volta l'artista, definito “l'ultimo della dinastia” dei famosi attori e commediografi partenopei, una folla di amici, colleghi, familiari e di tantissimi suoi affezionati e sostenitori.

La zona all'esterno della chiesa è stata transennata per contenere le persone in ingresso, mentre il feretro è entrato poco prima delle 11.30.

Attore, regista e commediografo, Luigi De Filippo era il figlio di Peppino De Filippo e Adele Carloni, nonché il nipote di Eduardo De Filippo. Era stato fino a pochissimi mesi fa in scena con “Natale in Casa Cupiello”, in cui interpretava il ruolo che fu di suo zio.

Ieri la camera ardente era stata per lui aperta al teatro Parioli di Roma – del quale era direttore artistico – dalle 15 alle 21. Per l'occasione tantissime persone, tra cui amici e colleghi, come Marisa Laurito, Giovanna Ralli, Enrico Montesano, Tato Russo, Michele Mirabella, Pino Strabioli, Giancarlo Magalli, e Maurizio Micheli, gli avevano rivolto un ultimo omaggio.