Morto in un incidente: oggi i funerali di Luca Neglia

Verranno celebrati oggi pomeriggio, 22 maggio, alle 15, nella chiesa della SS Desolata di Bagnoli, i funerali di Luca Neglia, il 20enne morto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a via Diocleziano. L'ultimo saluto al “cinese”, così come veniva affettuosamente chiamato da amici e parenti, avverrà a poche ore dal tragico impatto in moto che ha tolto la vita al giovanissimo padre di un bimbo piccolo.

L'incidente

dCon lui sulla moto che si scontrò con un auto c'era anche la fidanzata Sonia che lotta tra la vita e la morte ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli. Le due persone che invece erano a bordo dell'auto sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. Nel corso dell'incidente sono rimaste coinvolte in tutto quattro vetture. Non è ancora la dinamica dello schianto in cui ha perso la vita il 20enne.