L'ultimo saluto a Lello Perinelli: domani i funerali

Si svolgeranno domani i funerali di Lello Perinelli, il 21enne accoltellato al petto ed ucciso sabato sera. Dopo lo svolgimento dell'autopsia la procura libererà il corpo dando la possibilità alla famiglia di tributare l'ultimo saluto al giovane calciatore.

Le esequie si terranno domattina, 12 ottobre nella chiesa di Sant'Alfonso e San Gerardo di via Janfolla a Napoli. È attesa la presenza dei tanti amici del giovane che ha militato in diverse squadre di calcio locali e lasciato amici in varie città della provincia. Intanto ieri è stato convalidato l'arresto del suo assassino, Alfredo Galasso, che resterà in carcere.