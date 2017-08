Sub morti a Ischia, funerali privati per la piccola Lara

Si sono svolti in forma privata i funerali di Lara Scamardella, la 13enne morta domenica scorsa con l’istruttore sub Antonio Emanato in un cunicolo della Secca delle Formiche, tra Ischia e Vivara.

I genitori hanno preferito celebrare il rito religioso lontano dai riflettori, nella chiesa di Sant’Antonio. Lara è stata ricordata anche durante la cerimonia liturgica celebrata per salutare Antonio Emanato sul molo di Baia dal vescovo di Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella, con i parroci delle foranie flegree. "Un dolore lancinante e parole inadeguate per un dramma che ha sconvolto tutti".