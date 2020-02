Funerali Guglielmo Celestino: l'ultimo saluto al 19enne morto in via Aniello Falcone

Sono tanti i ragazzi, giovani, giovanissimi che hanno voluto dare l'ultimo saluto nella chiesa dei Pallottini di via Manzoni a Guglielmo Celestino, il 19enne che ha perso la vita venerdì scorso dopo essere caduto nel vuoto da un muretto di via Aniello Falcone. Hanno gli occhi rossi e gonfi di lacrime e lo sguardo attonito di chi ancora non riesce a credere che Guglielmo sia davvero andato via per sempre. Indossano magliette bianche con la foto di Guglielmo su uno sfondo azzurro, i compagni della scuola calcio che frequentava il 19enne. Anche il cielo si è adeguato al dolore di questa giornata, sostituendo sulla chiesa una spessa coltre di nuvole grigie all'azzurro che c'è nel resto della città. È un dolore chiuso e commosso, di madri e fratelli, di ragazzi semplici, dalla vita "normale", fatta di studio, sport, lavoro. Un dolore muto, perché non ci sono, non possono esserci parole per una tragedia assurda. "Una tragedia sconvolgente, ha vissuto poco tempo ma non è poco quello che hai fatto, improntato al senso del dovere e all'amore appresi dai tuoi genitori", dice nell'omelia Don Vittorio, che conosceva sin dalla nascita il ragazzo, seguendolo poi in tutto il suo percorso spirituale. Affranti i genitori di Guglielmo, la madre insegnante di religione e il padre avvocato.

Autopsia

Secondo le prime indiscrezioni sull’autopsia effettuata sul corpo del ragazzo, Guglielmo Celestino, sarebbe caduto di spalle e cresce dunque l'ipotesi che possa essere stato vittima di un tragico incidente, dopo una serata trascorsa nei baretti di via Aniello Falcone. Probabilmente potrebbe aver perso l'equilibrio mentre era seduto sulla balaustra per la stanchezza, visto che l'autopsia confermerebbe che non era nè ubriaco e nè sotto l'effetto di droga.

Fiaccolata

E' in programma questa sera, alle ore 21.30, in via Aniello Falcone, una fiaccolata in memoria del 19enne, che frequentava l'istituto alberghiero, organizzata dai componenti del Comitato di vivibilità cittadina e dai residenti, che illumineranno la strada accendendo decine di candele.