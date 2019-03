Funerali di Fortuna Bellisario, Don Loffredo: "Ha sempre cercato di difendere i suoi figli"

E' il giorno dei funerali di Fortuna Bellisario nella chiesa di San Vincenzo del rione Sanità. In tanti hanno voluto tributare l'ultimo saluto alla donna, uccisa dal marito con una stampella nel loro appartamento di Miano. La chiesa è gremita, anche se non piena. Ci sono in prevalenza donne. E' un dolore muto, la madre, giunta in chiesa sorretta a braccia, ha lo sguardo perso nel vuoto. Più che seduta è accasciata sulla panchina e chi le sta attorno tenta di farle forza. Stravolte da quanto accaduto anche le due sorelle e il fratello della 36enne.

Violenza

"Un uomo che colpisce con uno schiaffo una donna è uno stronzo. Bisogna dire basta alla violenza. Abbiamo scelto i paramenti rossi perchè sono il segno di un martirio", sono le dure parole di Don Antonio Loffredo, che ha celebrato il funerale. "Da piccolo mi hanno sempre detto che le donne non si toccano neppure con un fiore. Alle donne in difficoltà dico: denunciate, parlate delle vostre difficoltà, noi vi ascoltiamo e vi aiutiamo. Fortuna ha sempre cercato di difendere i suoi figli e la sua famiglia originaria. Bisogna arginare lo strapotere della violenza, restiamo insieme in nome dell'amore". Applausi all'uscita della bara. Prima della benedizione don Pier Paolo Ottone di Melito ha svelato che le due famiglie quella della vittima e dell'omicida si sono incontrate.

Omicidio

Per Vincenzo Lopresto, 41 anni, reo confesso di omicidio, potrebbero configurarsi anche le aggravanti di sevizie e segregazione, visto che sul corpo della 36enne sono state trovate diverse ferite datate nel tempo. L'uomo ha rivelato agli inquirenti, dopo l'omicidio, di aver colpito la moglie, al culmine di una lite, sorta per i sospetti di una presunta relazione extraconiugale di Fortuna.