Il parroco di Cisterna di Latina: "Antonietta ha perdonato Luigi Capasso"

Si sono tenuti oggi i funerali di Alessia e Martina, le figlie di Antonietta Gargiulo e Luigi Capasso, uccise da quest'ultimo dopo aver ferito la moglie.

"Anche Antonietta lo ha perdonato", sono le parole all'AdnKronos di Don Livio Fabiani, parroco di San Valentino in Cisterna di Latina, che stamattina ha officiato i funerali, in merito ai brusii ascoltati al momento della preghiera per Capasso.

"Anche la famiglia Gargiulo lo ha perdonato. Stamattina al cimitero li ho incontrati e mi hanno detto che sia loro che Antonietta lo hanno perdonato'', ha chiarito il parroco.

Le parole dei familiari di Antonietta

Poi, le parole dei familiari stretti di Antonietta: “E’ doveroso fare un ringraziamento a nome della famiglia e di Antonietta per la vostra vicinanza, per il grande amore che stiamo percependo da tutti voi e per le vostre preghiere, perché grazie a quelle abbiamo la forza di essere qui oggi. Grazie di cuore”. “Grazie per tutto l’affetto – ha aggiunto anche la sorella – Continuate a circondare di questo affetto anche nostra sorella Antonietta”.

