Caterina Balivo, il commovente post dai funerali di Fabrizio Frizzi

“Fabri, oggi non potevo che essere qui”. Così, con un commosso post su Instagram, Caterina Balivo ha salutato Fabrizio Frizzi per l'ultima volta.

Oggi era il giorno delle esequie del notissimo volto televisivo, la cui prematura morte ha colpito la vastissima platea degli spettatori e ancor di più quella dei tantissimi colleghi che Frizzi ha incontrato nel corso della sua carriera.

Tra questi la Balivo, che – dopo non essere andata in onda per un giorno in segno di lutto – ieri lo aveva ricordato, non riuscendo a trattenere la commozione, così: “Fabrizio era unico. Ho cominciato in tv come sua valletta nel 1999 a Scommettiamo Che. Per noi non è facile continuare a lavorare. Caro Fabrizio, oggi sarà difficile andare in onda con il vero sorriso, lo metteremo per te”.

Caterina Balivo era presente oggi al funerale, tenutosi in piazza del Popolo a Roma.