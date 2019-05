Funerali di Donato Tancredi, morto a 103 anni: in centinaia per l'ultimo saluto

In centinaia hanno partecipato, nel Santuario Maria SS.del Buon Consiglio di Leopardi a Torre del Greco, ai funerali di Donato Tancredi, morto 103 anni tra l'affetto dei suoi cari.

Tancredi, chef di professione sulle navi da crociera, prima della pensione, era molto conosciuto e amato dai suoi concittadini. Aveva messo al mondo sette figli da un unico grande amore, Anna, con la quale aveva condiviso oltre 60 anni di matrimonio. Lascia i figli Michele, Rita, Nunzio e Rosa, le nuore Anna, Fortuna e Pina e i generi Catello e Gennaro, oltre ad un folto numero di nipoti e pronipoti.

La vita di Nonno Donato è stata avventurosa e ricca di gioie, grazie alla sua passione per il canto e per la cucina ha potuto girare il mondo non perdendo mai il buon umore, nonostante nella sua vita non siano mancati i momenti bui. Infatti, Donato non ha mai conosciuto i propri genitori, che dopo averlo messo al mondo, lo avevano consegnato all’orfanotrofio di Napoli. Anche Mi Manda Rai 3 lo aveva celebrato al compimento dei 100 anni in uno speciale sui centenari.