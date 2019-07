Funerali De Crescenzo, Marisa Laurito: “La prossima vita voglio nascere con te a Napoli”

“Tutto scorre, Panta rei”. È con la lettura della prefazione di un libro dell'amico che è cominciato l'elogio funebre di Marisa Laurito in onore di Luciano De Crescenzo. Un ricordo accorato e commosso iniziato con le parole dello stesso De Crescenzo che ripercorre in poche righe tutta la sua vita e concluso con parole dolci “Luciano su questo libro mi hai fatto una dedica. Mi scrivesti tutto cambia ma non cambierà mai il bene che ti voglio. C'è una cosa che non cambierà mai, l'amore che tutti ti vogliamo. Hai illuminato la mia vita con la tua grande intelligenza, con l'ironia, con l'amore, con la tua cultura e io ricorderò i tuoi dolcissimi occhi. Io la prossima vita voglio nascere con te a Napoli, siamo abitudinari ci piace Napoli”.