Funerali De Crescenzo, De Masi: “Se n'è andato con gli amici che gli cantavano le canzoni napoletane”

Il sociologo e amico di De Crescenzo, Domenico De Masi ha sintetizzato nel suo elogio funebre il lascito del filosofo. “Io ho la visuale parziale che ha l'occhio del sociologo e sono abituato a sintetizzare. Luciano ci ha lasciato sei cose: la dimostrazione che le discipline scientifiche e la filosofia possono e devono andare d'accordo. Lui era filoso e ingegnere e ne era la dimostrazione. Ci ha lasciato l'importanza della purezza. L'importanza delle radici, siano esse culturali o geografiche.

Il messaggio della bontà. Non l'ho sentito in 50 anni di amicizia mai parlare male di nessuno. L'importanza dell'allegria e del sorriso e infine la convivialità. Luciano non è mai stato uno, è stato sempre il gruppo. Vi rivelo un fatto, questi suoi amici carissimi negli ultimi momenti della vita di Luciano gli hanno cantato tutte le canzoni napoletane che amava. Tutti noi vorremmo morire così”.