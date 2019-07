Geppy Gleijeses: "De Crescenzo odiato per il suo successo"

"Quando vendi milioni di libri in tutto il mondo, tradotto in quaranta lingue, vieni odiato da molti". Geppy Gleijeses ha interpretato Giorgio, il genero del professor Bellavista nel celebre 'Così parlò Bellavista'. Lo scorso anno ha portato in scena la versione teatrale dell'opera di De Crescenzo, ne ha ricevuto in parte l'eredità artistica. Gleijeses ha una certezza: "Luciano non ha ricevuto quanto ha dato. Questo paese ha la cattiva abitudine di dimenticare gli anziani, mentre altrove diventano monumenti viventi. E' stato odiato per il successo che ha avuto. Speriamo che ora che è in Paradiso, possa andare nell'olimpo dei grandi, superando la cortina dei soloni della critica".