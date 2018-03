Funerali Davide Astori, accolta tra gli applausi la compagna Francesca Fioretti

Grande la partecipazione di pubblico per l'ultimo saluto in piazza Santa Croce, a Firenze, per Davide Astori. La compagna napoletana del capitano della Fiorentina, Francesca Fioretti, è stata accolta e incoraggiata con lunghi applausi.

Malore in chiesa per il padre della donna. Le sue condizioni, però, non destano fortunatamente preoccupazione.

Presenti tra gli altri oltre a Francesco Totti, anche in rappresentanza del Napoli, Giuntoli e Maggio.

L'ultima iniziativa in ordine di tempo è quella annunciata sui social dal Napoli Club Lucerna. In concomitanza con i funerali del 31enne, infatti, in programma domani mattina alle 10,00 a Firenze, tutti i soci iscritti al club modificheranno la propria foto profilo su Facebook inserendo come immagine la maglia numero 13 viola di Astori.