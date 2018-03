Funerali Astori, la commozione di Francesca Fioretti

E' stata accolta tra gli applausi, durante i funerali in piazza Santa Croce, Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina.

La napoletana Francesca Fioretti, comprensibilmente affranta per il dolore, è stata più volte sorretta da amici e familiari.

Malore in chiesa per il padre della donna, come riporta FirenzeToday. Le sue condizioni, però, non destano fortunatamente preoccupazione.

Presenti tra gli altri oltre a Francesco Totti, anche in rappresentanza del Napoli, Giuntoli e Maggio.