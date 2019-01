Scontri Inter-Napoli: venerdì i funerali di Belardinelli

Ad un mese di distanza dai tragici scontri in cui perse la vita, verranno celebrati i funerali di Daniele Belardinelli, il 39enne tifoso del Varese morto prima della partita di campionato Inter-Napoli. Il corpo dell'ultrà è stato liberato dalla procura che lo ha messo a disposizione dei familiari dopo la serie di accertamenti tecnici necessari alle indagini sulla sua morte.

I FUNERALI

I funerali si terranno venerdì 25 alle 14 e 30 presso la chiesa di Sant'Ambrogio di Morazzone a Varese. A confermarlo sono stati i familiari del tifoso che stanno anche organizzando la camera ardente per amici e parenti che vorranno dare l'ultimo saluto al 39enne.

LE INDAGINI

Intanto continuano le indagini e non si fermano gli arresti per i fatti dello scorso 26 dicembre. Gli ultimi in ordine di tempo a finire in manette sono stati Nino Ciccarelli, storico capo del gruppo “Vikings” della curva dell'Inter, e Alessandro Martinoli, ultrà del Varese. Scoperti anche dettagli inquietanti con il prosieguo delle indagini che coinvolgono proprio il tifoso morto. Il giorno di Natale a casa del defunto Belardinelli ci fu un summit di ultrà per decidere l'agguato ai tifosi del Napoli.