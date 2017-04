Travolto da un treno: l'ultimo saluto a Ciro Fusco

Si sono svolti questa mattina, nella chiesa di Sant'Anna di Afragola, i funerali di Ciro Fusco. Cinquantasette anni, l'uomo era tragicamente morto lo scorso lunedì travolto da un treno.

Il dipendente del Ministero della Difesa era a Casoria, quando decise di attraversare i binari per prendere un treno in direzione Napoli. Una scelta che gli è costata la vita: da lì a pochi attimi un Intercity sarebbe sopraggiunto, investendolo.

Gli amici, accorsi in tanti per l'ultimo saluto, lo ricordano come una persona sorridente e dalla battuta sempre pronta.