Arzano, centinaia di persone commosse per l'ultimo saluto a Ciro Ascione

Centinaia e centinaia di persone si sono riversate in piazza Cimmino, ad Arzano, per commemorare Ciro Ascione, il 16enne morto in circostanze drammatiche mentre rientrava a casa. L'autopsia ha confermato che la morte è stata immediata, scaturita dall'impatto al suolo del corpo di Ciro, per otto minuti in equilibrio precario sul predellino del treno sul quale non era riuscito a entrare. La comunità, sconvolta dalle recenti perdite tra i giovani, si è radunata per abbracciare i genitori e ha commemorato Ciro con un lungo applauso mentre centinaia di palloncini si alzavano nel bellissimo cielo terso sopra Arzano. Molto toccante la lettera della sorella di Ciro, Martina.



Questa mattina la squadra locale ha dedicato a Ciro la larga vittoria ottenuta in campionato.