Coronavirus, folla ai funerali del sindaco di Saviano Sommese. Ignorato l'appello della moglie

Una folla di circa 200 persone si è radunata a Saviano per celebrare - nonostante il divieto - i funerali di Carmine Sommese, 66enne sindaco morto per le conseguenze del contagio da Coronavirus. Anche la moglie del sindaco si era spesa con un appello in mattinata: "Abbiamo percepito il vostro affetto, non scendete dalle abitazioni". Ciononostante circa 200 persone hanno voluto rendere l'ultimo omaggio al sindaco, ex consigliere regionale, apprezzato medico Carmine Sommese.

Palloncini, musica ed estrema commozione al passaggio del carro funebre. Un lungo applauso ha accompagnato il momento in cui il vicesindaco di Saviano si è tolto la fascia tricolore per farla indossare alla moglie di Sommese.

