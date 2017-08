Antonio Emanato, l'ultimo saluto al sub morto a Ischia

Si sono tenuti oggi i funerali di Antonio Emanato, il sub che – insieme alla piccola Lara Scamardella – ha perso la vita domenica scorsa nella “Secca delle Formiche” tra Vivara ed Ischia.

La cerimonia si è svolta sul molo sud del porto di Baia, alla presenza di un migliaio di persone. Tra loro la moglie, suo padre ed ai fratelli.

A celebrare i funerali è stato Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli. "Questo mare oggi tranquillo – ha detto il presule – è lo stesso mare che ha inghiottito qualche giorno fa Antonio e Lara, tesi a scoprire le bellezze che nasconde. In questa circostanza tutte le parole risultano inadeguate per una realtà che ha tranciato due vite umane ed ha colpito duramente le comunità di Baia e Bacoli e non solo. Solo nella preghiera possiamo trovare conforto”.

Era presente anche il sindaco di Bacoli Giovanni Picone. “È un momento drammatico e di dolore – ha spiegato – mi piace ricordare ora le cose belle che Antonio e Lara ci hanno lasciato”. Con lui anche il primo cittadino di Monte di Procida Antonio Pugliese, e quello di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia.

Alla fine un lungo applauso è risuonato insieme alle sirene delle imbarcazioni. I funerali di Lara si sono tenuti invece nella chiesa di Sant'Antonio a Monte di Procida, in forma – come voluto dai genitori – strettamente privata.