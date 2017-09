Trascinata dall'auto dell'ex, lungo applauso all'uscita della bara di Alessandra Madonna |VIDEO

Si sono radunati in tantissimi dalle 9.00 del mattino, all'esterno della chiesa, in piazza Santo Stefano, a Melito, per l'ultimo saluto ad Alessandra Madonna, la sfortunata 24enne rimasta uccisa dopo essere stata trascinata dall'auto del suo ex ragazzo nella notte tra giovedì e venerdì scorso.

Alle 11 è iniziata la funzione. Surreale il silenzo all'arrivo - intorno alle 10 - della bara bianca di Alessandra, circondata dalle tantissime persone che hanno voluto salutarla un'ultima volta.