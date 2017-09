L'ultimo saluto ad Alessandra Madonna: i funerali a Melito

All'esterno della chiesa, in piazza Santo Stefano, le prime persone si erano affacciate già alle 9. Per Melito oggi è una giornata di profondo cordoglio: si celebrano i funerali della 24enne Alessandra Madonna, rimasta uccisa dopo essere stata trascinata dall'auto del suo ex ragazzo nella notte tra giovedì e venerdì scorso.

La città si è fermata per qualche ora, un momento di raccoglimento per una giovane vita rimasta spezzata senza una spiegazione. Poi alle 11 è iniziata la funzione. Surreale il silenzo all'arrivo - intorno alle 10 - della bara bianca di Alessandra, circondata dalle tantissime persone che hanno voluto salutarla un'ultima volta.

Rappresentanti delle istituzioni, parenti, amici. Magliette con il volto della ragazza, palloncini e fiori bianchi. La città sembra volersi stringere tutta intorno ad Alessandra, riversandosi nella chiesa di Santa Marina delle Grazie. "Alessandra non doveva morire", è il grido di dolore dei presenti. Il dolore è palpabile: una parente della ragazza ha accusato un malore, è stata portata fuori.

Giuseppe Varriale, l'ex della ragazza, intanto resta ai domiciliari. L'accusa, confermata ieri dal giudice, è di omicidio volontario.