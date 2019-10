Funerali Pierluigi Rotta, il commovente messaggio del questore alla famiglia

"Spero vogliate considerarci la vostra seconda famiglia". Comincia così il messaggio che il questore di Napoli Alessandro Giuliano ha voluto leggere alla famiglia di Pierluigi Rotta, uno dei due poliziotti uccisi nella questura di Trieste. Il funerale dell'agente, dopo quello di Stato in Friuli, si sono tenuti nella chiesa della Sacra Famiglia di Lago Patria.

Dall'altare, il numero uno della polizia napoletana ha voluto manifestare tutta la sua vicinanza alla famiglia di Rotta: "Il modo in cui Pierluigi ha vissuto lo ha reso un giovane grande uomo. Dovete essere orgogliosi di vostro figlio, del poliziotto e dell'uomo che era, amato da tutti, solare come lo abbiamo visto tutti nel video insieme al suo collega Michele. Ma dovete essere anche orgogliosi di voi stessi, perché se Pierluigi è cresciuto così è anche per merito vostro".

Poi Giugliano si rivolge direttamente all'agente ucciso: "Grazie per essere stato dei nostri. Non ho avuto la fortuna di conoscerti, ma ho parlato con la tua famiglia e con i tuoi amici. Grazie di essere stato dei nostri, rappresenti il meglio di noi. Siamo onorati di indossare la tua stessa divisa. Anche se oggi ti salutiamo per l'ultima volta, il tuo sorriso non ci lascerà più".