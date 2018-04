Silenzio e lacrime al funerale: Chiaia saluta il giovane Nicola Marra

Il silenzio assoluto mentre intorno scorre come sempre il traffico del centro città. E' un silenzio che nasconde la commozione di Chiaia per Nicola Marra, il 21enne morto a Pasquetta e ritrovato in un vallone di Positano.

I genitori del ragazzo hanno scelto la chiesa di Santa Caterina, hanno hiesto ripetutamente di tenere obiettivi e microfoni lontani, di lasciarli soli in un dolore ancora surreale. La chiesa è gremita e sono centianaia le persone che restano in attesa fuori. Sono soprattutto giovanissimi, amici di Nico, ci sono anche quelli che erano con lui in Costiera.

Silenzio e lacrime, fino all'uscita della bara bianca. L'applauso stenta a partire, l'emozione è palpabile, poi con discrezione accompagna la partenza del carro funebre.

Ora c'è da attendere. Attendere che le indagini vadano avanti, che arrivino i risultati degli esami tossicologici. Restano nell'aria le domande su cosa sia accaduto quella sera. Perché Nico ha lasciato la discoteca in fretta? Perché si è recato sulla statale? Come è caduto nel vallone? Alle risposte si penserà domani. Oggi è il giorno del silenzio e delle lacrime.