Funerali Necco, la figlia: "Grazie all'amore di Napoli". Perillo (Rai): "Il miglior giornalista napoletano"

Il suo inseparabile cappello borsalino sventolato davanti alla folla accorsa per salutarlo un'ultima volta. Si è conclusa così la giornata dedicata ai funerali di Luigi Necco, il giornalista napoletano scomparso all'età di 84 anni. A sventolare quel cappello è la figlia Alessandra, che pochi minuti prima si era commossa in chiesa, ricordando il padre: "Era un uomo onesto e libero, una libertà manifestata in tutto ciò che faceva. C'è stato un momento in cui ha pensato di emigrare e lasciare la città, ma negli ultimi suoi giorni mi ha confessato che era felice di non averlo fatto, che Napoli gli aveva regalato un amore immenso".

Per il direttore del TgR Campania, Antonello Perillo: "Se ne va il miglior giornalista napoletano. Un uomo ironico e di immensa cultura. Milioni di persone lo ricordano per 90° Minuto, ma programmi come 'L'Occhio del faraone" hanno fatto la storia della Rai".

Nella Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini, in piazza degli Artisti, sono giunti personalità istituzionali, della cultura e del mondo dello sport. Il sindaco Luigi de Magistris è apparso molto provato, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha seguito la cerimonia dalla prima fila. Presente anche il parlamentare 5 Stelle Roberto Fico. Occhi lucidi per il patron del Napoli di Maradona, Corrado Ferlaino, così come per alcuni ex azzurri, da Luis Vinicio a Faustino Canè.

Fa rumore, invece, l'assenza del Calcio Napoli di oggi. Società e gicatori hanno disertato la cerimonia.