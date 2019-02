L'addio al piccolo Giuseppe: il funerale a Pompei (LE IMMAGINI)

Alla spicciolata arrivano persone della zona. Qualcuno conosceva "di vista" Valentina, la madre di Giuseppe. C'è chi è venuto perché ha nipotini della stessa età. Chi è troppo addolorato per restare a casa. Ci sono alcuni scout e carabinieri. Sono queste le prime persone che hanno raggiunta la chiesa a Pompei dove si tengono i funerali del piccolo Giuseppe Dorice, ucciso a soli sette anni dal patrigno Tony Essobti Badre.

Le parole del sindaco di Cardito

“E’ qualcosa che non dimenticheremo mai. Siamo qui per attestare la nostra vicinanza a tutte le persone che volevano bene al caro Giuseppe. Ora è il momento del silenzio. Penseremo alle due bambine, le sorelline di Giuseppe. Faremo tutto quello che la legge ci consente di fare, anche qualcosa in più. Penso ci sarà anche una mobilitazione da parte di tutta la società civile, della comunità di Cardito”. Sono queste le parole del sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo arrivato in chiesa per il funerale.

I funerali si svolgono a Pompei perché di lì è la famiglia del padre del piccolo. Si attende una grande partecipazione di pubblico durante la funzione. Così come c'è attesa per la madre Valentina Casa che avrà la possibilità di dare l'ultimo saluto a suo figlio dopo averlo visto massacrare sotto i suoi occhi e non essere riuscita ad evitarlo. La donna ha riferito ai magistrati di essere rimasta paralizzata mentre il compagno picchiava i suoi due bambini. E' riuscita a salvare solo la bimba più piccola, di soli quattro anni, nascondendola sotto alle coperte.