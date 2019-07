A Napoli una strada intitolata a Luciano De Crescenzo

Una strada intitolata a Luciano De Crescenzo. E' la proposta lanciata dall'assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele durante il funerale del professor Bellavista, che si è tenuto nella chiesa di Santa Chiara, davanti a centinaia di persone.

Più che una proposta, quella di Daniele sembra essere già certezza: "Vi posso dire che intoleremo a Luciano vico Belledonne, perché quando penseremo a lui lo faremo con un sorriso". All'annuncio, la figlia Paola è scoppiata in lacrime, consolata dall'amica di sempre Marisa Laurito.

Il sindaco non ha potuto partecipare alla cerimonia perché all'arrivo della notizia della morte di De Crescenzo era già in Sicilia per la commemorazione di Paolo Borsellino: "Due eventi a essi collegati - prosegue l'assessore comunale - perché, come diceva il professor Bellavista nella nota scena del film, chi mette una bomba non è un vero napoletano".