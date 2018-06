Lacrime e grida per l'ultimo saluto ad Agostino: "Sei il nostro eroe"

Otto palloncini con la forma di lettere compongono il nome Agostino all'esterno della chiesa del Santi Cosma e Damiano di Secondigliano. All'interno, amici e familiari danno l'ultimo saluto al 28enne ucciso all'alba di lunedì scorso all'uscita da un locale per aver difeso una ragazza sconosciuta dalle molestie di altri coetanei.

Piove a dirotto e, riempita la chiesa, i ritardatari si assiepano all'esterno sotto i balconi e i tendoni dei bar. Il silenzio è surreale, uno dei palloncini, quello raffigurante la S, scappa via prima del tempo, così come è scappata via la vita di Agostino, morto per aver soccorso una persona che nemmeno conosceva. Sull'altare, un familiare legge una lettera: "Agostino, sei il nostro eroe".

All'uscita della bara bianca le duecento persone si sciolgono in ripetuti applausi, coperti da una fitta rete di ombrelli. Nell'intervallo tra un applauso e l'altro, nel silenzio, si sentono le urla di dolore dei parenti. Grida disperate, che accompagnano il feretro lungo la processione. E' l'ultimo saluto ad Agostino Di Fiore, morto da eroe senza un perché.