Piazza San Domenico, fumogeni e cori per commemorare un ragazzo: "Inammissibile" | VIDEO

Notte movimentata nel cuore di Napoli, in piazza San Domenico Maggiore, dove un gruppo di persone ha voluto commemorare un ragazzo con fumogeni, cori e striscioni.

Il Presidente della II Municipalità Francesco Chirico ha pubblicato un video sui social di quanto accaduto: "Quanto accaduto l'altra sera in Piazza San Domenico è inammissibile. Ci sono tanti modi per commemorare una persona cara o un accadimento importante, ma questo modo da guerriglia è assolutamente sbagliato. Fumogeni in pieno Centro storico patrimonio Unesco. Mercoledì incontrerò per la prima volta il nuovo prefetto di Napoli per il suo primo tavolo sulla sicurezza Municipalità 2: avrò modo di discutere di tutela del Centro storico".