Fumo in Circum, passeggeri costretti a scendere e a proseguire a piedi | VIDEO

Un surriscaldamento con copiosa fuoriuscita di fumo si è verificato stamane in un treno della Circumvesuviana, partito da Baiano in direzione Napoli. Il problema si è verificato non lontano dal capolinea di Piazza Garibaldi: i viaggiatori sono scesi dalle vetture percorrendo a piedi i binari che li avrebbero condotti in stazione.

"Questa mattina alle ore 9.00 circa, sul treno delle linee vesuviane proveniente da Baiano – spiega Eav in una nota – si registrava un anomalo surriscaldamento delle resistenze. L’episodio, che avrebbe potuto generare un possibile incendio, è stato prontamente gestito dal personale di bordo che ha attivato le azioni necessarie per mettere in sicurezza i viaggiatori, che sono stati tutti accompagnati a Piazza Garibaldi, e ripristinare le funzionalità del treno".

"L’evento – prosegue la holding regionale dei trasporti – ha provocato una interruzione momentanea di circa cinque minuti della circolazione. I viaggiatori non hanno manifestato particolare agitazione e pertanto, risultano infondate le notizie di incendi e scene di panico riportate da alcuni canali social. I passeggeri hanno attraversato i binari ovviamente in sicurezza a circolazione ferma".