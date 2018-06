Fulmine su una palazzina: colpito il solaio

Un fulmine si è abbattuto su una palazzina a Boscoreale nel pomeriggio di ieri. Durante l'ora di pioggia che si è abbattuta sulla provincia, un fulmine ha colpito il tetto di uno stabile in via Croce, a ridosso di via sottotenente Ernesto Cirillo. All'interno ci vivono 14 famiglie spaventate dal crollo di calcinacci.

Il fulmine ha colpito il solaio provocando i danni e la caduta di alcuni pezzi del tetto. Il crollo non ha provocato alcun feriti tra gli inquilini del palazzo anche se ha spaventato tutti i presenti tra cui alcuni si sono anche allontanati dalle proprie abitazioni.