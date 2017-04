Fujenti alla Madonna dell'Arco, in 400mila al Santuario

Misure di sicurezza straordinarie, oggi, per il lunedì in Albis di Sant'Anastasia, in occasione del tradizionale pellegrinaggio dei fujenti al Santuario della Madonna dell'Arco. Ben 400mila le persone attese, un numero tale da rendere necessarie attenzioni particolari per eventuali rischi terroristici.

Interdetta al traffico l’area antistante il Santuario, sono state installate barriere anti-Tir. Più di un centinaio tra carabinieri, poliziotti e militari sono disposti lungo via Arco con unità cinofile.

Provenienti da ogni parte d'Italia, i “battenti” percorrono chilometri a piedi per poi giungere davanti al quadro della Vergine. Arrivati alle porte del Santuario, in molti percorrono la navata strisciando.

Accontentato il priore del Santuario, padre Alessio Romano, che lo scorso anno aveva lamentato una scarsa presenza delle forze dell'ordine. Quest'anno le misure antiterrorismo sono imponenti, disposte nel corso di un incontro tra il sindaco di Sant'Anastasia, Lello Abete, ed il prefetto di Napoli, Carmela Pagano.

Anche alcuni fedeli, tramite la pagina facebook “La Madonna dell'Arco”, avevano chiesto maggiori misure "dopo i recenti fatti di Nizza, Berlino e Stoccolma".